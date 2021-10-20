تايلاند تحافظ على أسعار الديزل بحد أقصى 30 باهت للتر

ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التايلاندي، سوباتانابونج بونميتشاو، أن تايلاند ستحافظ على أسعار التجزئة للديزل، بحد أقصى 30 باهت للتر، وستستخدم المال اللازم من صندوق النفط الحكومي، لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على المستهلكين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وأضاف نائب رئيس الوزراء التايلاندي، بعد اجتماع للجنة سياسة الطاقة في بانكوك، أن الحكومة لديها حرية الوصول إلى تسعة مليارات باهت من صندوق النفط، ويمكن أن تقترض 20 مليار باهت لإبقاء الأسعار، تحت السيطرة.



وتتراجع أسعار النفط من أعلى ارتفاع لها منذ سبع سنوات، حيث تسعى الصين لتخفيف أزمة الطاقة.