وزيرة البيئة: إزالة 14 عش لصيد الصقور وضبط 20 صقر

نظمت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة عدد 4 حملات تفتيشية مكبرة بنطاق محميات الفيوم للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية وخاصة الطيور المهاجرة.

وزيرة البيئة: تم إطلاق الصقور المضبوطة لاستكمال رحلتها بعد التأكد من سلامتها

إزالة عش لصيد الصقور

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملات أسفرت عن تدمير عدد 14 عش صيد مخصصة لعمليات الصيد الجائر للصقور بالإضافة إلى العثور على عدد 20 صقر علاوة على مصادرة أدوات الصيد المستخدمة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة.

إزالة عش لصيد الصقور

وأضافت فؤاد أن خبراء المحميات والحياة البرية بالوزارة قاموا فور الإنتهاء من الحملات بمعاينة الصقور المضبوطة وتوفير الرعاية المناسبة لها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية ثم إعادة إطلاقها لاستكمال رحلتها.

إزالة عش لصيد الصقور

إزالة عش لصيد الصقور

إزالة عش لصيد الصقور

وشددت وزيرة البيئة على قيام قطاع حماية الطبيعة بالوزارة خلال موسم هجرة الطيور بالتصدي لكافة أعمال الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة وتوفير الحماية لها أثناء رحلتها السنوية خلال فصل الخريف وذلك بتنفيذ الحملات التفتيشية بمسار هجرتها بمصر بما يضمن تنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالطيور المهاجرة وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.



وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

إزالة عش لصيد الصقور

جديرًا بالذكر أن الوزارة تقوم برفع الوعى البيئى بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة في حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو من موقع الوزارة الإلكترونى.