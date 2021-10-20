انتصار عبد الفتاح يستعد للعرض المسرحي «ثنائية الصمت» بقاعة صلاح جاهين

يستعد الفنان انتصار عبد الفتاح، لعرض كونشرتو الجزء الأول وسوناتا الجزء الثاني والتي سوف تقدم معا تحت عنوان "ثنائية الصمت"، بقاعة صلاح جاهين.

والعرض من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، بالتعاون مع قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان الدكتور عادل عبده.

يعتمد عرض "ثنائية الصمت"، على تحاور لغة الصمت التي تتشكل في الفضاء المسرحي، والتى يتحول فيها الممثل الي عازف والعازف إلي ممثل، ليصل الأداء معا إلى لحظة خاصة جدا ولغة فنية جديدة.

كما قال الناقد و المفكر المسرحي الكبير سامي خشبة رحمة الله، رئيس البيت الفنى للمسرح سابقا

لأننا نستطيع أن نسمع الصورة وحركة الجسد أو جمود التمثال، وأن نبصر اللحن وصوت الصمت وصوت البواح معا.

وأوضح انتصار عبد الفتاح: ولأننا نستطيع أن نقبض بالحواس على ما تتمثله المخيلة أو تستحضره الذاكرة، ولأننا نستطيع أن نجد في الأخر الماثل أمامنا صورة وحركة ونغما وصوتا وصمتا بشريا، لأننا نستطيع كل ذلك بشرط واحد هو أن ندخل تجربة الإبداع المسرحي كونشرتو ..سوناتا أوركسترا الأصوات والصمت والأنغام والخيالات والذكريات.

ندخل التجربة ولكن لا يهم أن نعيش داخلها ولا أن نغترب خارجها، أنما المهم أن ندخلها بالحواس وبالوجدان وبالذهن معا. وكما قال الفنان القدير السيد راضي رحمة الله، رئيس البيت الفنى للمسرح سابقا:

كونشرتو ..سوناتا لغة ومعنى جديد في تجارب المسرح العربي .

وتابع "عبد الفتاح" مضيفا: احتفل بالتجربة رموز النقد المسرحي في مصر والدول العربية، د. نهاد صليحة، د.صبري حافظ، د. رفيق الصبان، الكاتب عاطف النمر، د. عبد الرحمن بن زيدان المغرب، الناقد فتحي العشري، الناقدة أمال بكير، والعديد من النقاد مثل أحمد عبد الحميد، مختار العزبي، د.حمدي الجابري، عبد الرازق حسين، حسن سعد، د.ناهد الطحان، د. وطفا حمادي لبنان، د. ياسمين فرج، ناهد عز العرب، محمد هيبة، نجيب نجم، نادر ناشد، د. حميد لحميدي المغرب، فاس نحو مسرح عربي متطور رياض أبو عواد، شوقي خميس، د. بهاء الدين الطود المغرب، د.مدحت أبو بكر وغيرهم.

ــ التكريمات العربية لعرض كونشرتو سوناتا ثنائية الصمت

تم تكريم العرض كونشرتو سوناتا ثنائية الصمت، وتكريم الفنان انتصار عبد الفتاح عن مجمل تجاربه المسرحية. والعرض عن نص بولندي للكاتب إيرينيوش إيردينسكي ترجمة الفنان الراحل هناء عبد الفتاح.



وشدد انتصار عبد الفتاح علي: قمت بإعداد النص المترجم بما يتلائم مع رؤيتي الفنية والإخراجية وإضافة شخصية عازف التشيللو الأب، وعازف الفيولينة الإبن وعازفة البيانو الأم مع الأحتفاظ بروح النص المترجم.

ثم قمت بعمل فكرة الجزء الثاني بعنوان سوناتا وقام بالصياغة الدرامية الكاتب المسرحي المتميز سعيد حجاج.

تدور أحداث عرض "ثنائي الصمت"، حول شخصية أب، أديب ومفكر له عشرات المؤلفات في مختلف الفروع، قرر فجأة أن يتمرد على واقعه، ينسحب بهدوء ويتحصن بالصمت. ويعجز ابنه الوحيد عن استفزاز الأب الصامت، ويرتفع الحدث الدرامي إلي الذروة عندما يقذف الإبن بمؤلفات الأب فوق الأرض وتنتهي الأحداث بخروج الأب صامتا من الغرفة ويجلس الإبن مكان أبيه دون أن ينطق .