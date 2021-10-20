محمد حماقى يحيى حفلًا غنائيًا بالأردن

يحيى النجم محمد حماقى، حفلا غنائيا في الأردن يوم 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "يا فاتنى"، والذى حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات.

ويضع النجم محمد حماقي في الوقت الحالي اللمسات النهائية على آخر أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «يا فاتني».

ويتبقى لمحمد حماقي أغنية واحدة فقط لم تطرح بعد من الألبوم، حيث طرح أغنيات الألبوم كاملًا يوم 6 أكتوبر الماضي ثم قام يوم الخميس الماضي بطرح أغنية أخرى بشكل منفرد استكمالًا للألبوم تحمل اسم "نادانا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن المفترض أن يقوم محمد حماقي بطرح الأغنية الأخيرة قريبا، وعلمت "الدستور" أنه يتواجد الأيام الحالية داخل الاستديو برفقة كل من الملحن محمد رحيم، والموزع الموسيقي تميم من أجل الانتهاء من ماستر الأغنية تمهيدًا لطرحها للجمهور.

والأغنية المتبقية من الألبوم من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن الموسيقي محمد رحيم، والموزع الموسيقي تميم.

وحقق النجم محمد حماقي ردود أفعال قوية بأغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “يا فاتني” والذي أطلق في يوم الأربعاء الماضي بشكل كامل، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر والمنصات الغنائية الإلكترونية.

وتصدرت عدد من أغنيات ألبوم “يا فاتني” تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وطرح النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

كان حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ليعلن عن طرح أغنيته "ليلة العمر"، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب"