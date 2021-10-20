الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا لتصدى الأمن لمخطط عدائى ضد منشأة مهمة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر شاشات العرض بأكاديمية الشرطة، فيلمًا تسجيليًا يوضح قيام بعض العناصر الإرهابية بالتخطيط لعمل عدائي ضد إحدى المنشآت الهامة، ونجاح الأجهزة الأمنية في التصدي لهم، خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

واستعرض الفيلم العناصر الإرهابية التي تخطط لعمل إرهابي ضد منشأة من منشآت الدولة عن طريق الاستعانة بلوحات معدنية قاموا بسرقتها، وتطرق إلى أن وقت تنفيذ العناصر الإرهابية لخطتها، نجحت الأجهزة الأمنية في رصد وتتبع السيارات المسروقة والتصدي لهذه العناصر.

وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، واللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات أكاديمية الشرطة.

وتضمن الاحتفال قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة في التعامل مع مختلف الأهداف، سواء في الرماية أو الاشتباك أو المطاردات، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التي تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التي يتم تكليفهم بها.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الشرطة، التي تعتبر من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة على مستوى العالم، والأولى على المستوى الإقليمي، تعد صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا؛ حيث حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، مما جعلها ملحمة للوطنية ومصنعًا للرجال، يواصل يومًا بعد يوم، رسالته السامية في إعداد وتأهيل رجال الشرطة على أعلى مستوى، سواء تعليميًا، أو تدريبيًا أو بحثيًا.



وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة في العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع أكاديمية الشرطة المصرية، للاستفادة من دورها الرائد في إعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية، ليس فقط على المستوى العربي، وإنما على المستوى الإفريقي والآسيوي والأوروبي أيضًا، فضلًا عن كونها أول مؤسسة تعليمية في المنطقة، تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.