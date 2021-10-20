«بلينكن»: حل النزاع في اليمن يمثل أولوية قصوى في سياسة الولايات المتحدة

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مكالمة هاتفية مع الدبلوماسي السويدي هانز جروندبيرج مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار ومعالجة الأولويات الإنسانية العاجلة واستئناف العملية السياسية في اليمن، وأكد بلينكن مجددًا أن حل النزاع لا يزال يمثل أولوية قصوى في سياسة الولايات المتحدة الخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أن بلينكن هنأ المبعوث الخاص على دوره الجديد وناقشا المساعي الرامية لإشراك جميع الأطراف دون شروط مسبقة وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بالتعاون مع المبعوث الأممي بشأن الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل شامل ودائم لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة لليمنيين.

وعلي صعيد أخر.. ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أن نحو 10 آلاف طفل يمنى قتلوا أو شوهوا (أربعة أطفال كل يوم) منذ بدء النزاع والقتال في البلاد فى مارس 2015.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر ــ فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الثلاثاء ــ إن هذا الرقم يعنى أن النزاع فى اليمن وصل إلى معلم مخزى آخر، فضلا عن أن هذه الأرقام تعكس الحالات التى تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها حيث لا يتم تسجيل العديد من وفيات الأطفال وإصابتهم.

وأضاف، أن الأزمة الإنسانية فى اليمن تمثل تقاربا مأساويا لأربعة تهديدات تتمثل فى النزاع العنيف طويل الأمد والدمار الاقتصادى والخدمات المحطمة فى الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية والتعليم إضافة لما تعانيه استجابة الأمم المتحدة من نقص حاد في التمويل.

وأوضح أن 4 من كل 5 أطفال فى اليمن يحتاجون لمساعدة إنسانية وبما يصل فى الإجمالى لأكثر من 11 مليون طفل وأنه فى الوقت الذى يعانى ما يصل إلى 400 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم فإن أكثر من مليوني طفل يوجدون خارج المدرسة وأربعة ملايين معرضون لخطر التسرب.