رئيس «الضرائب»: دمج المأموريات على مستوى الجمهورية يتم تدريجيًا

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه في إطار استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، تم اليوم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة رابع بالكامل، ومأمورية المعادي (دخل وقيمة مضافة)، والتي تعد نواة لدمج باقى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع؛ والتي يجري العمل على تطبيق الدمج عليها، لافتًا إلى أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع من وتيرة تطوير ودمج مأموريات المصلحة.

وأوضح "عبدالقادر"، أنه تم توزيع العاملين بمنطقة القاهرة رابع ومأمورية المعادى على أماكن عملهم بالمقر الجديد للمنطقة والمأمورية، مشيرًا إلى أنه بعد اكتمال دمج باقى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بهذه المأموريات.

ولفت إلى أن دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية يتم تدريجيًا وفقًا لخطة زمنية محددة، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، ويبلغ عددها 10 مأموريات مدمجة.

ونوه بأن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة، وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق علي كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على المأموريات المدمجة في منتصف الشهر القادم؛ تيسيرًا على الممولين ولتقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة.

وقال إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا، وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كلًا من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة.

وأوضح أنه جارٍ تطبيق الدمج حاليًا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال ١٠ مأموريات ضريبية مدمجة، والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى أنه سيتم تباعًا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي.

ووفقًا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة عمل جولات تفقدية للمأموريات الضريبية المدمجة لمتابعة سير العمل بها، قام كل من الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، وأسماء العشرى، رئيس منطقة القاهرة رابع، بعمل جولة تفقدية لمقر منطقة القاهرة رابع ومأمورية المعادى، رافقهما خلال الجولة فاطمة محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، ورواد التغيير والتطوير، وهم فريق العمل المكلف بتوفير مقومات النجاح للعاملين بالمأموريات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج.

وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز: “أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد نسير فيه بشكل مستقر”، لافتًا إلى أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات.

وأشار رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز إلى أنه حرصًا من المصلحة على تطبيق الدمج بنجاح تم تشكيل فريق عمل من تخصصات مختلفة بالمصلحة يتولى مهمة توفير مقومات النجاح للعاملين فى المأموريات بهدف تحقيق الأهداف من عملية الدمج، موضحًا أن هذا الفريق قام بإجراء العديد من الزيارات الميدانية للمأموريات التى يتم تطبيق الدمج عليها، تم خلالها التواصل مع العاملين وتوضيح فلسفة الدمج وبث رسائل الطمأنينة فى نفوسهم، وتوضيح أن الدمج يحقق المصالح المشتركة للعاملين والمصلحة .

وأوضحت أسماء العشرى، رئيس منطقة القاهرة رابع، أنه تم تحديث مقر المنطقة ومقر مأمورية المعادى وتطوير الشبكات، وتوفير مكاتب جديدة وتخصيص أماكن للمكاتب الأمامية، وتحديث المكاتب الخلفية بالمقر، مضيفة أنه تم عمل أرشيف مركزى بمقر المنطقة مكون من 8 غرف بوحدات متنقلة، وهذا الأرشيف شملت طاقته الاستيعابية أرشيف مأمورية المعادى (دخل وقيمة مضافة)، وكذلك أجزاء من الملفات غير العاملة بمأموريات الدرب الأحمر والمنيل ومصر القديمة.