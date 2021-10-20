وكيل «تعليم مطروح» يشهد طابور الصباح بالمدرسة الصناعية الميكانيكية

شهد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، طابور الصباح بالمدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية، بحضور العميد حازم أبو الوفا المستشار العسكري لمحافظة مطروح، ومحمد الصباح مدير المدرسة.

وتابع وكيل تعليم مطروح بعض عروض التربية العسكرية خلال طابور الصباح وفقرات برنامج الإذاعة المدرسية .

وكرم سلامة وأبو الوفا مدير المدرسة ومسئولي الدفاع الشعبي المشرفين على تطبيق التربية العسكرية والطلاب المشاركين في العرض العسكري والذي أقيم الشهر الماضي ولاقي استحسان وإشادة الجميع.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر الي الدفاع الشعبي والتي تعد تاج مضئ تنتمي لمؤسسة وطنية عريقة يشار لها بالبنان بالعطاءات الزاخرة علي مدار التاريخ المعاصر مقدما التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف معدداً أخلاق رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتعاون المثمر بين المنظومة التعليمية والدفاع الشعبي والتوسع المستمر في إنشاء مدارس التأسيس العسكري بالتعليم الثانوي والفني والذي يهدف لتعميق روح الولاء والانتماء فى قلوب الطلاب والشباب وترسيخ حب الوطن والتضحية من أجله مما يمهد ويبشر لتحقيق اضاءات مستقبلية زاهرة بتكاتف الجميع في سبيل رفعة مصر.

وكان قد قرر عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح في ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ تحويل مدير مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية وعضوين بقسم المتابعة في إدارة مطروح التعليمية لجهات التحقيق وذلك للتقصير في أداء عملهم المنوط بهم وفق مقتضي الواجب الوظيفي وانعدام المتابعة لفصول رياض الأطفال التابعة للمدرسة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، أن وجه على الفور بإيفاد لجنة لمتابعة سير الدراسة بفصول رياض الأطفال التابعة لمدرسة تحفيظ القرآن، حيث رصدت اللجنة عدم وجود الإشراف اليومي على أحد فصول روضة الأطفال.