الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإنتاج الحربي: الرئيس السيسي حريص على دعم العلاقات «المصرية-الكورية»

المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عمق العلاقات (المصرية - الكورية)، والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيزها ودعمها بكافة المجالات ومنها" مجال الصناعات الدفاعية، مشيدا بجودة وكفاءة الصناعات العسكرية الكورية والتي تتم وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل عشاء نظمته وزارة الدفاع الكورية والذي أقيم على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع (ADEX 2021)، وسوه ووك وزير الدفاع الوطنى بجمهورية كوريا الجنوبية، وكانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية.

وأعرب المهندس مرسي عن شكره وتقديره للجانب الكوري على دعوته لحضور معرض "ADEX 2021" وكذا حُسن الاستقبال، معربا أيضا عن تمنياته بنجاح القائمين على المعرض في مساعيهم لتعزيز أواصر التعاون والتآخي بين شعوب العالم، مشدداً على أن هذا التجمع الهائل لمسؤولي الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم يعكس قدر دولة كوريا الجنوبية في قلوب هذه الشعوب، لافتاً إلى أنه لطالما حظى معرض "ADEX" بتقدير الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية نظراً لأنه يمثل منصة عالمية لعرض مختلف المنتجات العسكرية.

كما قام الوزير مرسي، خلال كلمته، بتوجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن (EDEX 2021) المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

وفي ختام كلمته أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن خالص تمنياته بنجاح معرض "ADEX 2021" في تحقيق أهدافه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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