الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 مدن صينية لم تسجل نتائج اختبار إيجابية لكورونا

الصين
الصين

قال المكتب الإعلامي للحكومة المحلية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، إن أربع مدن في المقاطعة لم تسجل أي نتائج اختبار إيجابية لكوفيد-19، وذلك خلال برنامجها الجاري لاختبارات الحمض النووي.

وجمعت المقاطعة أكثر من 460 ألف عينة فردية وأكثر من ألف عينة بيئية، حيث خرجت من بينها نتائج اختبار أكثر من 340 ألف عينة سلبية، بينما يستمر العمل لإصدار بقية نتائج اختبار العينات لاحقًا.

ومنذ يوم الأحد الماضي، سجلت مدن جيايويقوانج، وجيوتشيوان وتشانجيه في المقاطعة عدة حالات إصابة مؤكدة عبرت خلال الطريق إلى مناطق أخرى.

وتعقّبت مدينة لانتشو، حاضرة المقاطعة 504 أشخاص كانوا على اتصالات وثيقة مع حالات إصابة مؤكدة، حيث تم وضع من كانوا منهم في المدينة ضمن الحجر الصحي للخضوع للمزيد من الملاحظة الطبية وأخذ عينات لإجراء اختبارات الحمض النووي، كما تم تعليق الدراسة في 9 مدارس ابتدائية وثانوية في لانتشو.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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