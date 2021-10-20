عروض فنية على كورنيش أسوان احتفالا بالمولد النبوى (صور)

شهد المسرح الصيفي بكورنيش النيل بمدينة أسوان، إلقاء فرقة النيل للموسيقى والغناء التابعة لقصر ثقافة أسوان مجموعة من الأغاني: «صلى على النبي، أول كلامي، إيه العمل يا أحمد، المسك فاح، يا مغرمين بالنبي».

عروض فنية على كورنيش أسوان

كما قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية عدة أغاني، منها«ماشي بنور الله، قل ادعو الله، لجل النبي، الله الواحد الصمد،ولما بذكر اسمك، عليك سلام الله، ياسيد الخلق».

عروض فنية على كورنيش أسوان

جاء ذلك في إطار الفعاليات الفنية للاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي ينظمها قصر ثقافة أسوان، حيث شهد الاحتفال اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعدد من القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من أهالي أسوان وسط أجواء احتفالية مميزة ومليئة بالذكر والمدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام.

عروض فنية على كورنيش أسوان

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة العزيزة، مشددًا على ضرورة الإاتزام التام أثناء تقديم العروض الفنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

عروض فنية على كورنيش أسوان

وفي نفس السياق يواصل فرع ثقافة أسوان تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس والتي تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية بأسوان والمحافظات المختلفة، لتختتم بحدوث ظاهرة التعامد الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية فجر الجمعة القادم 22 أكتوبر.

عروض فنية على كورنيش أسوان

ومن جانبها، أوضحت نجوى سيد، مدير فرع ثقافة أسوان بأنه فعاليات الاحتفال بالمولد الشريف ستتضمن عقد محاضرة بعنوان «أخلاق الرسول الله صلى الله عليه و سلم»، يلقيها الشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بجانب أمسية شعرية لحسني الأتلاتي ومحمود محمد على، لافته بأن البرنامج يتضمن أيضًا تنظيم معرض لوحات فنية للمشاركين بالمسابقة، وأيضًا معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورش فنون تشكيلية للأطفال، وورشة فنية عروسة وحصان، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق الأطفال من بينها كورال أسوان والعقاد، وفرقة أسوان للموسيقي العربية، والإنشاد الديني.

عروض فنية على كورنيش أسوان

عروض فنية على كورنيش أسوان

عروض فنية على كورنيش أسوان

عروض فنية على كورنيش أسوان