«الصحة» تشدد على التغذية السليمة للأطفال خلال جائحة كورونا

قالت وزارة الصحة إن تناول الأطفال لوجبات صحية غنية بالخضروات والفواكه يقوي جهازهم المناعي خلال جائحة كورونا.

أضاف الوزارة أن التغذية السليمة للأطفال خلال الجائحة تعمل على تقوية جهاز المناعة بالجسم، وهى أول خطوط الدفاع ضد العدوى، مؤكدة أن أضرار سوء التغذية تتمثل فى الضعف العام بالجسم، ضعف جهاز المناعة، يجعل الأطفال أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة بالعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج 639 متعافى من كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 269482 حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي، المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 883 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 319339 من ضمنهم 269482 حالة تم شفاؤها، و18015 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.