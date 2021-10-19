«الدواء الأمريكية» بصدد الموافقة على دمج أنواع لقاحات كورونا لتلقي جرعات إضافية

ذكرت "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعتزم خلال الأسبوع الجاري الموافقة على دمج أنواع من لقاحات فيروس كورونا، للأشخاص المتلقين لجرعات أولية من أي من اللقاحات المعتمدة للاستخدام الطارئ، في ظل توافر معلومات أولية ترجح إمكانية الخلط بين اللقاحات والذي يكون له نفس الفاعلية أو يكون أكثر فائدة في بعض الحالات لمتلقي اللقاحات.

ويأتي ذلك أيضا عقب تصويت أعضاء اللجنة الاستشارية لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل جماعي لصالح التوصية بإعطاء جرعات إضافية للمطعمين بلقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة وبعد يوم واحد أيضا من التوصية بإعطاء جرعات إضافية للمطعمين بلقاح موديرنا.

ونقلت "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصادر مقربة من اللجنة الاستشارية لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الموافقة الرسمية على دمج أنواع لقاحات كورونا ربما تصدر في الأسبوع الجاري عندما تقوم الهيئة بالموافقة رسميا على إعطاء جرعات إضافية للمطعمين بلقاحات موديرنا وجونسون اند جونسون.

وأشارت المصادر إلى أن الوكالة الأمريكية ستقترح أن يلتزم المطعمون بنوع التطعيم الأساسي الذين حصلوا عليه في الجرعات الأولية، ولكنها أيضا ستسمح للمقدمين لخدمات الرعاية الصحية والمرضى بحرية الاختيار في تلقي جرعة من نوع لقاح مختلف.

ومن المقرر أن تصدر الوكالة الأمريكية خلال اجتماعها، الخميس المقبل، توصيات بشأن الجرعات الإضافية من التطعيمات الخاصة بكورونا وأن توافق على الخلط بين الأنواع المختلفة، وسيكون هذا القرار بالتوافق ما بين وكالة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.