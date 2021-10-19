«فوربس» ترشح مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية للاستمتاع بالرحلات النهرية

رشحت مجلة "فوربس" الأمريكية مصر ضمن الوجهات السياحية التي يمكن الاستمتاع برحلة نيلية ذهبية ومميزة خاصة العام المقبل.

ووفقا لفوربس فإنه يمكن القيام برحلة بحرية في نهر النيل بمصر باعتبارها من أكثر الرحلات رومانسية في العالم، حيث يمكن استقلال البواخر والسفن والاستمتاع بالنيل فضلا عن أنها فرصة كبيرة لزيارة معالم مصر الاخرى، لاسيما المتحف المصري الكبير في القاهرة، خاصة وأن مصر سوف تحتفل العام المقبل بالذكرى المئوية لافتتاح مقبرة توت عنخ آمون.

وفي سياق منفصل، تستعد شركة يوني وررلد بوتيك ريفير كروز الأمريكية، والتي تمتلك أسطولًا مكونًا من 21 سفينة رحلات نهرية، لإطلاق رحلتها النهرية الأولى لمصر، وفقًا لما نقلته مجلة ترافل بلس الأمريكية.

وتنطلق الرحلة النهرية في سفينة تحمل اسم «SS Sphinx»، وتحتوي السفينة على 42 جناحًا تضم ​​شرفات فرنسية ومسبحًا ومكانين لتناول الطعام الفاخر وغير ذلك، كما تقدم السفينة المأكولات المصرية والأعمال الفنية المصنوعة في مصر والأقمشة والمفروشات التي تجعل الضيوف يشعرون وكأنهم في قلب القاهرة.

وأبحرت سفينة «SS Sphinx» لأول مرة في 23 سبتمبر الماضي، وستطلق ثماني رحلات بحرية حتى نهاية هذا العام لمدة 12 يومًا من القاهرة.

ويمكن للضيوف على متن السفينة رؤية عجائب مصر القديمة، بما في ذلك معابد الكرنك وحورس، بالإضافة إلى معبد حتشبسوت والمتحف المصري، وتبدأ الأسعار من 4،799 دولارًا للشخص الواحد.

وقالت إيلين بيتريدج، الرئيس التنفيذي لشركة شركة يوني وررلد بوتيك ريفير كروز: «تعد مصر وجهة سفر رائجة للكثيرين حول العالم، ولذلك يسعدنا أن نقدم رحلتنا على طول نهر النيل الشهير»، وتابعت: «نحن متحمسون لضيوفنا لتجربة السفينة».

وأضافت: «على مدى السنوات القليلة الماضية، بذل فريقنا جهودًا كبيرة من أجل وضع تصميم السفينة وقضوا أسابيع في البحث في الأسواق والبازارات للتواصل مع الحرفيين المحليين وشركات الأثاث من أجل تصميم سفينة تحمل الروح الحقيقية لمصر».