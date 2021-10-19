فرق كورال ثقافة أسوان تحتفل بالمولد النبوي الشريف (صور)

شهد المسرح الصيفى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم فرق كورال أطفال أسوان، والعقاد التابعة لقصر ثقافة أسوان، عدد من العروض الغنائية المميزة، والتي تضمنت التالي:"الله الله على نور رسول الله"، "ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم"، "صلوا عليه شفيع الأمة"، "قمرًا سيدنا النبي"، و"المسك فاح"، و"الله الله".

وجاء ذلك في إطار الفعاليات فنية وثقافية متنوعة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، التي نظمتها قصر ثقافة أسوان، إحتفالاً بحلول المولد النبوي الشريف.

وشهد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف في المسرح الصيفي، اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ومحمد إدريس، رئيس أقليم جنوب الصعيد الثقافى، وعدد من القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من أهالى أسوان وسط أجواء احتفالية مميزة ومليئة بالذكر والمدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات التى ستقام بهذه المناسبة العزيزة، مشدداً على ضرورة الالتزام التام أثناء تقديم العروض الفنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفى نفس السياق يواصل فرع ثقافة أسوان تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس والتى تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية بأسوان والمحافظات المختلفة ، لتختتم بحدوث ظاهرة التعامد الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية فجر الجمعة القادم 22 أكتوبر.

ومن جانبها أوضحت نجوى سيد مدير فرع ثقافة أسوان بأنه فعاليات الإحتفال بالمولد الشريف ستتضمن عقد محاضرة بعنوان ( أخلاق الرسول الله صلى الله عليه و سلم ) يلقيها الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بجانب أمسية شعرية لحسني الاتلاتي ومحمود محمد علي، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن أيضاً تنظيم معرض لوحات فنية للمشاركين بالمسابقة ، وأيضاً معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورش فنون تشكيلية للأطفال، وورشة فنية عروسة وحصان، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق الأطفال من بينها كورال أسوان والعقاد ، وفرقة أسوان للموسيقى العربية، والإنشاد الديني .