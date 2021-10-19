الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية، منذ قليل، احتفالها بالمولد النبوي الشريف، بحضور عدد من كبير شيوخ وعلماء الطرق الصوفية.

يأتي في مقدمتهم الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري.

وفي بداية الحفل، ألقى الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث قال إن في هذا اليوم المبارك نتذكر ميلاد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا في هذا اليوم أن نتذكر محاسنه وصفاته الحميدة وكيف أن بقدومه تبدلت الأرض من الظلمات إلى النور، وخرجت البشرية من كهوف الجهل والتخلف والرجعية إلى إلى المعرفة والإعتدال والوسطية وهذا يجعلنا نفرح به صلى الله عليه وسلم فهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة.

وأكد جمعة الدور الهام والمحوري الذي تلعبه المشيخة العامة للطرق الصوفية، في نشر الفكر الوسطى والتصدي لأصحاب الفكر المتطرف، وذلك من خلال القيادة الحكيمة لرئيسها وشيخها الدكتور عبدالهادي القصبي.