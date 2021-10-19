الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب عبوات أنسولين بمطار القاهرة

عبوات الأنسولين المضبوطة
عبوات الأنسولين المضبوطة

تمكن رجال الإدارة العامة الصادرات الجوية، برئاسة أحمد الشهاوي، مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأنسولين بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك اشتبه حمزة شحاتة مدير الحركة فى مشمول البوليصة رقم 071/36630786 بيان جمركي رقم  51457 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 27 طرد ملابس وأحذية مصدرة إلى نيجيريا.

تم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد القادر وفاطمة عبد الفتاح ولبيب شوقى وأيمن صلاح وباسم فتحي  للمعاينة الفعلية فتبين وجود عدد  200 عبوة أدوية mixtard 30 ميكستارد 30 لعلاج مرضى السكر مخبأة داخل الكراتين .

وبالعرض على هيئة الدواء المصرية أفادت بأن الصنف محظور تصديره بغير موافقتها.

وقررت هالة محمود رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 3 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

بيان هيئة عرض المركزى استيراد اجراءات نيجيريا لجنة المصرية أحذية القاهرة الجوى تشكيل محمد منافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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