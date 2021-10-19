الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا فى القدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا وأصابت العشرات بجروح خلال عدوانها المتواصل على المارة قرب باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يحتفل المقدسيون ويحيون ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال على مدار الساعات الماضية اعتدت على المقدسيين الذاهبين عبر باب العامود وزوار القدس الذاهبين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول للمسجد ومنع الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل المسجد الاقصى المبارك.

وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت 11 مقدسيا خلال اعتدائها على المقدسيين وزوار مدينة القدس المحتلة قرب باب العامود وفي شارع السلطان سليمان وفي حي المصرارة قرب باب العامود.

 

الإحتلال الإسرائيلي اعتقالات باب العمود القدس المحتلة المسجد الأقصى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا فى القدس المحتلة

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