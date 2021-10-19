المؤبد والمشدد للمتهمين باختلاس 500 مليار جنيه بمصر الجديدة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، 16 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا، و10 سنوات، لإدانتهم باختلاس 458 مليار جنيه و769 مليون جنيه من محل عملهم وتزوير في أوراق أراضي الدولة، بمصر الجديدة.

جاء في قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن النيابة تتهم "رضوان.ع"، 59 عامًا، أمين غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين، و"أحمد. س"، 37 عامًا، أمين غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية، و"عمار. إ"، 56 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة و " نسرين. ا" 46 عاما، ربة منزل، "وليد. إ"، 44 عاما، محاسب، "أحمد. إ"، 31 عاما، حاصل على بكالوريوس إعلام، "فؤاد. إ"، 53 عاما، عضو مجلس إدارة شركة ، "إسماعيل. إ"، 48 عاما،" صلاح. م"، 66 عاما، محامٍ حر،" أشرف. ع"، 55 عامًا، محامٍ حر، "فؤاد. م"، 50 عاما، محامٍ حر، "محمد. ص"، 38 عاما، محضر إعلان بقلم إعلان محضرين بمحكمة البدرشين، "حسن. ع"، 59 عاما، رئيس مكتب شهر عقاري المنزلة، "وليد. إ"، 38 عاما، محامٍ حر،" محمد.خ"، 35 عامًا، محامٍ حر، "محمود. ع"، 54 عاما، محامٍ حر، "محمد. ف"، 42 عامًا، عامل أجير، في الفترة من شهر يوليو عام 2009 حتي يناير 2020 قيام المتهم الأول بصفته موظف عمومي ومن الأمناء على الودائع اختلس أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس عريضة الدعوى ومحضر الصلح ومحضر الجلسة الملحق به محضر الصلح كحكم قضائي والتي سلمت إليه بموجب وظيفته والتعامل مع ذوي الشأن لتسليمهم صورا رسمية منها، فاستأثر بها لنفسه قاصدًا إضاعتها على جهة عمله.

وطلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته مبلغ 2500 جنيه على سبيل الرشوة، والمتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين شرع في تسهيل استيلاء الغير على المال العام، بأن شرعا في تسهيل استيلاء المتهمين الثالث ومن السابع حتى التاسع على قطع أراضي مملوكة للدولة بمبلغ 458 مليارا و769 مليون جنيه، وتزوير باقي المتهمين للأوراق لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

وجاء الحكم بانقضاء الدعوى للمتهم الأول بوفاته، وحضوريًّا بالسجن المؤبد للمتهمين الهاربين والمشدد 15 عامًا للمحبوسين، والمشدد 10 سنوات للمتهمين بالتزوير في الأوراق الرسمية، و7 سنوات مشدد للمتهمة نسرين زوجة المتهم الرئيسي، وعزل المتهمين محمد. ص، أحمد. س من وظيفتهم.