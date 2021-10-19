الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وفاة الأخت ليونى سابا

ابراهيم اسحق
ابراهيم اسحق

 نعى الأنبا ابراهيم اسحق،  بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الراهبة الاخت “ليوني سابا” قائلا: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأخت ليوني سابا، من مرسلات سيدة المعونة الدائمة، التي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء".

 وتابع: "نصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقلة الصبر والرجاء". 

 في سياق متصل افتتح صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  مساء أمس، مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.
جاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيي الكاتدرائية، والشماس وائل وديع، وأسر الكاتدرائية. بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، أعقبته فقرة الترانيم مع كورال يسوع الملك، ثم ألقى نيافة الأنبا باسيليوس الكلمة الروحية حول عدة نقاط: عبر عن محبتك، تدرب على الابتسامة، لا تدع الخصام يطول، تدرب على النسيان، لا تنقل ما تسمعه، ليس كل ما في القلب يُقال، احذروا الشك وإساءة الظن، تجنب الإهانة وخاصة أمام الناس، للسلام ثمن، والاتحاد في الصلاة سر قوة البيت.
وتضمن اليوم أيضًا لقاء مع الدكتور ماجد عزمي بعنوان "الترك و الإكرام"، حيث احتوى اللقاء على مجموعات العمل، التي تفقدها الأب المطران مشجعًا الأسر على الاستفادة من المؤتمر.

الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر الراهبة ليوني سابا سيدة المعونة الدائم الانبا باسيليوس فوزي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«الزيت القاتل».. الشباب يشترون «الموت» لتضخيم العضلات

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

«أمن القاهرة» يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات وأمريكا والهند وإسرائيل يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بترجمة رفض الاستيطان لأفعال تحمي حل الدولتين