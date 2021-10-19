بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وفاة الأخت ليونى سابا

نعى الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الراهبة الاخت “ليوني سابا” قائلا: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأخت ليوني سابا، من مرسلات سيدة المعونة الدائمة، التي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء".

وتابع: "نصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقلة الصبر والرجاء".

في سياق متصل افتتح صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيي الكاتدرائية، والشماس وائل وديع، وأسر الكاتدرائية. بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، أعقبته فقرة الترانيم مع كورال يسوع الملك، ثم ألقى نيافة الأنبا باسيليوس الكلمة الروحية حول عدة نقاط: عبر عن محبتك، تدرب على الابتسامة، لا تدع الخصام يطول، تدرب على النسيان، لا تنقل ما تسمعه، ليس كل ما في القلب يُقال، احذروا الشك وإساءة الظن، تجنب الإهانة وخاصة أمام الناس، للسلام ثمن، والاتحاد في الصلاة سر قوة البيت.

وتضمن اليوم أيضًا لقاء مع الدكتور ماجد عزمي بعنوان "الترك و الإكرام"، حيث احتوى اللقاء على مجموعات العمل، التي تفقدها الأب المطران مشجعًا الأسر على الاستفادة من المؤتمر.