وزير العدل: نشكر الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة على تعيينهن بمجلس الدولة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل: نحتفل اليوم بتعيين المرأة لأول مرة في التاريخ في مجلس الدولة، في حدث تاريخي لم نشهده من قبل في ساحات المجلس، وأشعر بسعادة بالغة لذلك القرار، وتابع: لابد أن يوجه الشكر أولا لفاعله الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية.

ورحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سوياً بالمسئوليات المُلقاة على عاتقهم..

وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة.

وأكد رئيس المجلس أن القاضيات إضافة للعمل القضائي ، قائلًا "منورين المجلس ، والمجلس اتغير بكم ، ونرحب بكم جميعًا بعد ٧٥ عامًا تعيين ٩٨ قاضية ، وهنا انطلقت الزغاريد من الأهالي الحاضرين لحفل حلف اليمين .

وأضاف ، بعد عامين ستقول القاضيات ياليتني عملت منذ سنوات بمجلس الدولة ، فهنا الوضع يختلف كليًا عن باقي الهيئات ، ستشعرين بنفسك وذاتك من أول يوم ، وستهتمون بأسركم أكثر وهنا الوقت متاح أكثر .

ومن الجدير بالذكر، أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جداً، وحاصلات على الماجستير ، ولا توجد أية ملاحظات في عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية

وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان وجهة فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.