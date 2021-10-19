الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«رياضة النواب» عن جلسة محاسبة اتحاد الكرة: «لاقت استحسان المواطنين»

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

 قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن جلسة محاسبة اتحاد الكرة التي عقدتها اللجنة أمس، لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين، وأعضاء البرلمان. 

وأكد رئيس لجنة الشباب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة عملها، أن اللجنة مستمرة في مناقشة جميع الاتحادات الرياضية في خطة عملها حتي نحقق آمال وتطلعات الجماهير المصرية، في الألعاب الرياضية.

 وأشار إلى أن عددا من المواطنين عبروا عن سعادتهم من الجلسة التي تم عقدها بحضور رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، ما يعكس أن الرياضة المصرية تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري الذي يهتم بجميع الأمور المتعلقة بها. 

كانت لجنة الشباب بمجلس النواب منحت مهلة للمهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وإدارية في اتحاد الكرة. 

وقال رئيس اللجنة: "أعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع علي طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تمت مناقشة 12 طلبا اليوم من 27 طلبا مقدما من النواب".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه ستتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: "المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها".

الدكتور محمود حسين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اتحاد الكرة البرلمان المواطنين

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