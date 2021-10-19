الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة اقتصاد بلغاريا تلتقى بسفير مصر.. وتبحث سبل دفع العلاقات الثنائية

وزيرة اقتصاد بلغاريا
وزيرة اقتصاد بلغاريا تلتقي بسفير مصر

استقبلت وزيرة الاقتصاد البلغارية دانيلا فيزيفا، اليوم، السفير خالد عمارة سفير مصر في «صوفيا».

وتناول اللقاء مجمل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ضوء الأهمية التي توليها مصر وبلغاريا لدفع تلك العلاقات وتطويرها.

وكذلك، ناقشا أهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة بهما، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات الزراعة العضوية والإنتاج الزراعي المصنع، والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير آليات التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

مصر بلغاريا وزيرة الاقتصاد سفير مصر آليات التحول للاقتصاد الاخضر قطاعات الزراعة

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