كلية الطب البيطرى بجامعة الوادي الجديد تنظم احتفالا لاستقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالا بالعام الجامعي الجديد بحضور الدكتور وليد سنوسي عميد الكلية.



وقدم الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطري، الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة على مجهوداتهم في الارتقاء، بجامعة الوادي الجدبدـ مهنئا الطلاب الجدد بالعام الجامعى الجديد.

واستعرض دور الجامعة والكلية في النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة خالية من الأمراض، مؤكدا دور الجامعة والكلية في خدمة المجتمع والبيئة، متمنيا للطلاب مزيدا من النجاح والتفوق.