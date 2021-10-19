الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كلية الطب البيطرى بجامعة الوادي الجديد تنظم احتفالا لاستقبال الطلاب الجدد

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالا بالعام الجامعي الجديد بحضور الدكتور وليد سنوسي عميد الكلية.

وقدم الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطري، الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة على مجهوداتهم في الارتقاء، بجامعة الوادي الجدبدـ مهنئا الطلاب الجدد بالعام الجامعى الجديد.

واستعرض دور الجامعة والكلية في النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة خالية من الأمراض، مؤكدا دور الجامعة والكلية في خدمة المجتمع والبيئة، متمنيا للطلاب مزيدا من النجاح والتفوق.

نظمت كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد احتفالا بالعام الجامعي الجديد رئيس الجامعة مجهوداتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

ضبط صيدلانية ادعت الاعتداء عليها بسبب الحجاب في الشرقية

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات الكهرباء فى «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات وأمريكا والهند وإسرائيل يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بترجمة رفض الاستيطان لأفعال تحمي حل الدولتين