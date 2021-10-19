الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مركز «سيتي» للتدريب ينظم برنامج النشاط الصيفي لذوي الهمم بسوهاج

الكنيسة
الكنيسة

 نظم مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة بمكتب سوهاج، برنامج النشاط الصيفي السنوي للأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة، الذي بدأ في شهر أغسطس الماضي، وينتهي في شهر أكتوبر الجاري، وذلك في  إطار الاهتمام بالأنشطة الفنية، والرياضية، والترفيهية، والثقافية للأطفال ذوي القدرات الخاصة.

وركز التدريب على  ودورها على ثقل مهاراتهم الحياتية، وأيضًا دورها الفعال في تنمية الثقة بالنفس، وذلك لأنها وسيلة فعالة، لدمجهم في أنشطة المجتمع، بالإضافة إلى كونها نوع للتوعية بقدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

تضمن البرنامج الأنشطة الترفيهية، والرياضية، والثقافية، والموسيقية، والحركية، والتعليمية.
واحتفلت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها  بعيد الصليب، وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية، نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

مركز سيتي للتدريب الاعاقة برنامج النشاط الصيفي الشباب الترفيهية مهاراتهم الحياتية تنمية الثقة بالنفس البرنامج الكنائس المصرية عيد الصليب الأعياد السيدية الكبرى الكنائس

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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