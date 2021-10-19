الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير الوكالة الدولية يتوقع زيارة إلى طهران قبل اجتماع نوفمبر

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

توقع رافائيل جروسي ‏مدير الوكالة الدولية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة الي طهران‏، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر.

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،  قد أعلن خلال استقباله، الاثنين الماضي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن مباحثاتهما ستركز خصوصا على مراقبة الملف النووي الإيراني، والاستخدام العالمي للطاقة النووية السلمية وملفات أخرى.


وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة تدعم بشدة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ضروري لضمان السلام والأمن الدوليين، والوكالة تلعب دورا كبيرا في مراقبة أنشطة إيران النووية، ولها دور أيضا في التعاون الدولي للاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولدينا العديد من الملفات على طاولة البحث".
 

وصرح الرئيس الإيراني، الاثنين، بأنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها على بلده لإثبات جديتها بشأن استئناف المحادثات العالقة حول الملف النووي والتي تستضيفها فيينا.

نوفمبر احتماع إجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إيران الأعمال التجارية في طهران

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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