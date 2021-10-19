الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبي مجانا علي 1872 مواطنا بكفر الشيخ

قافلة طبية بكفر الشيخ
قافلة طبية بكفر الشيخ

انطلقت بقرية شباش الشهداء بمركز دسوق بكفر الشيخ، قافلة علاجية لمدة يومين، بتخصصات باطنة، جراحة أطفال، أنف وأذن، رمد ،مسالك ،نساء ،جلدية، تنظيم أسرة، وتحاليل، والعلاج مجانا ضمن وزارة الصحة المدرجة بإدارة القوافل العلاجية، بالإضافة إلى تحويلات الحالات التى تحتاج لعمليات لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين.

يأتي ذلك إطار الارتقاء بالخدمات الصحية لمواطني قرى مركز دسوق وخاصة المناطق المحرومة من الخدمات الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأكد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن القافلة كشفت خلال اليوم الأول عبى 755 مواطن ومواطنة، تطعيم 108 مواطنين ضذ كورونا ،واليوم الثانى 1117، تلقيح 166آخرين.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس القاتل ، والعمل علي منع انتشاره ومواجهته.

كما ناشدت مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة سوسن سلام، المواطنين بسرعة التسجيل علي موقع وزارة الصحة من أجل تلقي لقاح كورونا واتباع كافة التعليمات حتي تلقي التطعيمات. 

الصحة كورونا دسوق شباس المرضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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