الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب يتعرض لوعكة صحية أثناء الجلسة العامة للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تعرض النائب خالد أبو نحول لوعكة صحية وهبوط في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر، وهو ما أدى إلى نقله بسرعة إلى العيادة الطبية بالمجلس.

ومن جهة أخرى طالب النائب الدكتور محمد الوحش بفتح تحقيق عن الواقعة، خاصة في ظل ما تعرض له النائب من إهمال في سرعة الإسعاف. 

وقال الوحش إن العيادة الطبية بالمجلس مجرد اسم فقط، ولا توجد أجهزة لإسعاف النائب حتى الكرسي المتحرك الذي تم نقل النائب عليه متهالك ولا توجد أي رعاية.

وطالب الوحش، رئيس المجلس بفتح تحقيق في هذا الأمر، وأضاف: "أنا أتكلم باسم النواب جمعيًا فنحن معرضون لما تعرض له النائب"، وهو الأمر الذي قابله النواب بتصفيق حاد.

وفي الوقت نفسه طالبت إحدى النائبات بوجود سيارة إسعاف مجهزة بفناء المجلس أو أمام مكتب رئيس المجلس لسرعة إسعاف أي نائب يتعرض لأي وعكة.

ومن جهته أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أنه سيتم التحقيق في الواقعة وسيتم الاستجابة لما جاء بكلمة النائب محمد الوحش.

مجلس النواب سيارة إسعاف التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية إتفاقية وعكة صحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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