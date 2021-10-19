الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بنها: مركز إعداد القادة نقطة انطلاق لدعم الطلاب

اجتماع جامعة بنها
اجتماع جامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل لمركز إعداد القادة بمشتهر نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، مضيفًا أن المركز تم تصميمه وإنشاؤه على أفضل الأنظمة الخاصة بالتدريب لصقل المهارات الشبابية على غرار معهد إعداد القادة بحلوان.

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز إعداد القادة يعد نقطة انطلاق لخدمة أبنائنا الطلاب ودعم النشاط الطلابي، بالإضافة إلى اكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية للطلاب.

وأشاد سوسة بما قام به المركز خلال الفترة الماضية حيث قام بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية مطالبًا بوضع خطة عمل مستقبلية تواكب خطة معهد إعداد القادة بحلوان وخطة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية بهدف جذب الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الطلابية بالجامعة.

من جانبه أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية الخاصة بمركز إعداد القادة بمشتهر وتشكيل مجلس إدارة له، مؤكدًا أن الغرض الأساسي من إنشاء المركز هو خدمة الطلاب والعملية التعليمية وأن يكون صرحًا ثقافيًا يخدم جميع منسوبي الجامعة.

فيما استعرض الدكتور محمد أبو سالم المشرف على المركز الجهود التي قام بها مركز إعداد القادة بمشتهر منذ افتتاحه وتشغيله حتى الآن وتنظيم العديد من المعسكرات والأنشطة والفعاليات الطلابية لطلاب الجامعة.

محافظة القليوبية التعليم العالي شئون التعليم والطلاب القيادات الشبابية طلاب الجامعة الدراسات العليا رئيس الجامعة

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