وكيل «مشروعات النواب» عن مشروع دعم المرأة في ريادة الأعمال: خطوة إيجابية لتمكينها

أعلنت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن موافقتها على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، موجهه التحية والشكر إلى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مؤكدة أنها خطوة إيجابية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030.

وأكدت أبوالسعد، في بيان لها، أن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية لم يعد مجرد حديث ذى بعد اجتماعي أو بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدامة.

وأضافت أنه وفق هذا الإطار تكون زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي، وهو ما نراه مترجم فى الإتفاقية المعروضة حيث أنها تستهدف بشكل مباشر خلق بيئة إجتماعية وإقتصادية مختلفة للسيدات فى محافظة الجيزة وخاصة فيما يتعلق بأدائهم وجهودهم فى صناعة السجاد.

وأشارت إلى ان هذا الاتفاق يعتبر ترجمة أيضا لدعم جهود الدولة المصرية فى النهوض بأوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يكون لها التأثير الأكبر فى التمكين الحقيقى للمرأة، متمنيه أن يتم متابعة التطبيق على أرض الواقع حتى نكون أمام نتائج حقيقة وملموسة بشكل فعال، كما أن نرى أيضا إتفاقيات مشابهة لدعم المرأة المصرية بمختلف المحافظات وفى القلب منها محافظة كفر الشيخ التى أعتز بتمثيلها بالمجلس الموقر.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021 و طبقا للاتفاقية يستفيد اكثر من 3100 سيدة ممن تتراوح اعمالهم 19 عاما او اكثر وكذلك 1900 ممن تتراوح اعمارهم 15 الي 18 عاما من تلك الاتفاقية والتي ستكون في مجال السجاد والنسيج.