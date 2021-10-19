ضبط 10330 مخالفة عدم ارتداء كمامة واقية من كورونا

حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، محاضر لعدد 10330 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 10288 شخص وذلك خلال الـ24ساعة الماضية.

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 42 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1062 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 261 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1773 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.