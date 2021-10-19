«الخطة 51» أولى روايات محمد شعير مع حابي للنشر

وقع الكاتب الصحفي محمد شعير عقد نشر رواية "الخطة 51" مع دار حابي للنشر والتوزيع ممثلة في مدير عام النشر الروائي محمد إبراهيم طعيمة.

وتدور أحداث الرواية في إطار رومانسي وتشويقي، من خلال مزج عوالم كرة القدم والسياسة والفن والإعلام.

ويقول الكاتب محمد شعير إنه يعتبر رواية "الخطة 51" بمثابة العمل الأول له، برغم أنه أصدر من قبل خمسة كتب على مدى عشرين عاما، لكن كتابة الأدب ظلت حلما بالنسبة له لسنوات، تردد كثيرا قبل الإقدام على خوضه، إكبارا للأدب واحتراما لقواعده، حتى جاءت هذه الرواية أشبه بمغامرة، لكنها مغامرة محسوبة، مكتملة من زاوية الجهد والتدقيق والإخلاص، ويبقى أن يجد القارئ في الحكاية ما يمتعه ويجذبه.

ويضيف: "بما أنني أعتبر الرواية كالعمل الأول لي، فقد سعدت بالتعاون في نشرها مع دار حابي؛ الدار الجديدة الناشئة، ومديرها الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة المفعم بالحماس، والإخلاص في العمل، والذي كانت أولى تصريحاته أنه حلم منذ زمن بإقامة دار نشر لمواجهة الصعوبات التي يواجهها المؤلفون مع دور النشر، وكأن البدايات المخلصة قد تلاقت وجمعت بيننا، فجاء الإقدام على نشر الرواية من خلال دار حابي".

يذكر أن محمد شعير هو كاتب صحفي في جريدة الأهرام، صدر له من قبل خمسة كتب في مجالات الصحافة والسياسة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي "المرأة الحديدية تتكلم" و"لا يُنشر" و"هدير الصمت" و"الثورة العميقة" و"شغل فيس"، وحصل على جائزة مصطفى شردي لأفضل مقال سياسي في عام 2018 عن مقال "الطريق الرابع هو الحل".