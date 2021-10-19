تباين في أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» محليًا.. اليوم

تباينت أسعار الأرز في السوق المحلي المصري لدى تاجر الجملة بمنتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير فيما استقرت أسعار الأرز الأبيض.

في ظل متابعة التقلبات التي تطرأ على أسواق السلع الغذائية في مصر، والتي شهدت تباين في الأسعار تراوح ما بين 50 إلى 200 جنيهًا وفقًا لنوع الأرز، بينما استقرت أسعار الأرز الأبيض.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، إنه من المقرر إجراء مناقصة توريد الأرز الجديدة خلال الأسبوع الجارى، والتى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، وتستهدف توريد نحو 30 ألف طن شهريًا من الأرز الأبيض لطرحها على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وعلى الصعيد العالمي، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم، حيث ثبت عقد نوفمبر لتداول الأرز، كما استقر أيضًا عقد يناير 2022.



وسجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم ارتفاعًا في الأسواق المحلية اليوم، حيث ارتفع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بنحو 200 جنيهًا ليسجل 4,300 جنيهًا للطن.

كما ارتفعت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" بنحو 50 جنيهًا ليسجل سعر الطن 3,900 جنيهًا، مقارنةً بأسعار أمس.

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" عند 6,800 جنيهًا للطن، كما شهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 6400 جنيهًا.

كما استقرت أسعار العقود الآجلة للأرز في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 في بورصة شيكاغو التجارية حيث شهد عقد نوفمبر استقرارًا عند 13.850 دولار للقنطار.

كما استقر أيضًا عقد مارس 2022، ليسجل 14.115 دولار للقنطار، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.