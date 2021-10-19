ضمن القضاة المتميزين.. تكريم المستشار أمير يعقوب القاضي المصاب في العريش

كرم المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، المستشار أمير يعقوب مكسي، نائب رئيس مجلس الدولة والمصاب في العريش في الانتخابات البرلمانية 2015.

وجاء تكريم "يعقوب" ضمن عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية الذين أبدوا تميزًا ملحوظًا في المستوى الفني خلال العام القضائي المنصرم، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة.

تفاصيل تكريم القضاة الأكثر تميزًا

جاء الاحتفال تنفيذًا لقرار الرئيس السيسي، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في العام الماضي بتكريم القضاة الأكثر تميزًا.

وتحدث وزير العدل خلال كلمته أمس في الاحتفال، بتهنئة القضاة المكرمين بذكرى المولد النبوي، بالتزامن مع العيد الموحد القضاء المصري بكل جهاته وهيئاته، لافتًا إلى حرص رئيس الجمهورية على تقدير السلطة القضائية وتوقير أعضائها من منطلق رؤيته الشاملة للجمهورية الجديدة وأساسها العدل، موضحًا أن التكريم يأتي ترسيخًا لغايات تشجيع التنافس والحث على الاجتهاد.

أشار وزير العدل إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة والالتزام بالمسلك القويم الذي أرسى قواعده شيوخ القضاء، ليكون شباب القضاة خير خلف لخير سلف.

وأعلن الوزير تخصيص 1136 وحدة سكنية في موقع متميز بالعاصمة الإدارية الجديدة القضاة بشروط جارِ الإعلان عن تفاصيلها بالتعاون مع وزارة الإسكان والبنك المركزي.

في ختام كلمته، وجه الوزير تحية للقاضيات الجدد، كما قام بمنح المكرمين شهادات تقدير، تتويجًا لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية.