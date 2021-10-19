«زراعة البرلمان» تضع خطة عملها بدور الانعقاد الثاني

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استكمال مناقشة الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لنظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلستين السابقتين، اللاتي عقدن يومي الاحد والاثنين.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، خلال انعقاد الجلسة العامة أمس الاثنين، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.