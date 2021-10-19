الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا تسجل أعلى مستوى من إصابات كورونا فى 18 شهرا

نيوزيلندا
نيوزيلندا

سجلت نيوزيلندا رقمًا قياسيًا في عدد حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد-19»، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وذكرت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، أن البلاد سجلت 94 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19»، يوم الثلاثاء .

وكان أعلى عدد سابق قد بلغ 89 إصابة في موجة التفشي الأولى في أبريل 2020.

وقالت أردرن: «أعرف أن الارتفاعات والانخفاضات في الحالات صعبة بشكل لا يصدق على الأشخاص».

وأضافت: «لكن من المهم أن نتذكر أننا لسنا عاجزين، لدينا القدرة على إبقاء الحالات منخفضة قدر الإمكان».

وخضعت أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.7مليون نسمة، لقيود صارمة بعد اكتشاف حالة واحدة  يوم 18 أغسطس.

وشملت حالات الثلاثاء 87 حالة في أوكلاند وسبع حالات في منطقة وايكاتو المجاورة.

وتلقى نحو 85% من السكان المؤهلين للتطعيم في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 67% من المقيمين في نيوزيلندا تلقوا التطعيم الكامل.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، نحو 4700 حالة إصابة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

على مستوى اصابة كوفيد 19 نيوزيلندا اعلى مستوى تسجل حالات الإصابة الاصابة حالات كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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