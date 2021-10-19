في 9 خطوات.. طريقة الحجز الإلكترونى لحفلات مهرجان الموسيقى العربية

تساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن طريقة الحجز لحفلات نجوم الطرب، المقرر إقامتها ضمن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنظيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتديره الفنانة جيهان مرسى ويستمر على مدار ١٥ يوما متتالية في الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر.

وينشر «الدستور» طريقة الحجز الإلكتروني لحفلات مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا من خلال 9 خطوات وهى :

1- ادخل على الموقع الالكتروني www.cairoopera.org أو الصفحة الرسمية على فيس بوك cairo opera house (www.facebook.com/«airoOperaHouse)

2- اختر حجز الآن.

3- سيتم تحويلك إلى من موقع الأوبرا إلى موقع احجزلي.

4- اختر الحفل المراد حجزه.

5- اختر المقعد المطلوب بحد أقصى أربعة تذاكر.

6- سجل البيانات (الاسم – رقم التليفون – البريد الإلكتروني).

7- يمكنك الدفع عن طريق منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال ساعتين من حجز الأماكن أو يمكن الدفع المباشر عن طريق كروت الائتمان من موقع احجزلي.

8- في حالة الدفع عن طريق فوري يظهر لك (رقم الدفع) الذي يتم السداد به وسيتم إرسال رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني وفي حالة الدفع بكروت الائتمان أيضا يرسل لك رسالة تأكيد علي بريدك الإلكتروني.

9- احتفظ برسالة التأكيد التي وصلت علي بريدك الالكتروني لتقديمها عند دخولك الحفل في دار الأوبرا.

وتضم الفعاليات ٣٣ حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة.

مهرجان الموسيقى العربية

وشددت دار الأوبرا المصرية وإدارة المهرجان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ومنها ارتداء قناع الوجه – وقياس درجة الحرارة – المرور من بوابات التعقيم – الحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.