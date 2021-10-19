ياسمين رئيس ببدلة بيضاء وتاج فى اليوم الخامس لمهرجان الجونة ٢٠٢١

تألقت النجمة، ياسمين رئيس، بإطلالة بيضاء خلال فاعليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة ٢٠٢١، حيث نالت إعجاب الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما رأى البعض الآخر أن إطلالتها جاءت غريبة بعض الشئ.

ياسمين رئيس

إطلالة ياسمين رئيس



اختارت ياسمين رئيس، ارتداء بدلة بيضاء اللون، ذات جاكيت أبيض قصير، مزين بالفصوص الفضية في نهايته، وأسفلها توب قصير، كما نسقت معها بنطال بنفس اللون فضفاض.

ياسمين رئيس

الناحية الجمالية



اعتمدت ياسمين رئيس على مكياج ناعم، أبرز جمالها، كم اختارت حمرة شفاة قوية لتناسب إطلالتها.

كما زينت شعرها بتاج برسومات الورود جاء لونه أبيض، وأيضا نسقت مع إطلالتها أقراط فضية أنيقة وأكسسوارات ناعمة.



ياسمين رئيس

فيلم قمر ١٤

وقد احتفلت ياسمين رئيس بعرض فيلمها "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي بمهرجان الجونة، في قاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وتدور قصة الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حيث يروي الفيلم حكاية 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

والفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور، وقصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس

مهرجان الجونة ٢٠٢١



وكان قد انطلق مهرجان الجونة 2021 السينمائي، في دورته الخامسة، الأسبوع الماضي، وسط حضور قوي لكبار نجوم الفن والسينما، أبرزهم النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، أحمد داوود وزوجته علا رشدب، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا، وظهور النجم محمد رمضان على مسرح الحفل، وهو ما لفت إليه أنظار الكثيرين، في مهرجان الجونة هذا العام.