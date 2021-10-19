الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث سقوط خلال حفل موسيقى

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان إثر حادث سقوط من أماكن مرتفعة بملعب "تشيس سنتر" الذي احتضن حفلا غنائيا لفرقة Phish بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تفاصيل الحادث غير معروفة، لكن شهادات زوار الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن الأشخاص المعنيين سقطوا من الأجزاء العلوية للملعب.

يذكر أن Phish هي فرقة روك أمريكية تأسست عام 1983.

وعلى صعيد آخر، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشخص يشتبه بأنه قيادي في تنظيم القاعدة ومحتجز في القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو بكوبا، بالشهادة أمام المحكمة العليا حول قيام الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) بتعذيبه.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا بإمكان إدلاء شخص يشتبه بأنه قيادي في تنظيم القاعدة، ومحتجز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا بشهادة محدودة حول قيام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) بتعذيبه، وذلك بحسب وكالة رويترز الاخبارية.

وتساءل قضاة المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، عن سبب عدم سماح الحكومة الأمريكية للمعتقل أبو زبيدة بالإدلاء بشهادته، و اعتقل



واعتُقل الفلسطيني أبو زبيدة في 2002 في باكستان واحتجزته الولايات المتحدة منذ ذلك الحين دون توجيه اتهامات له وقد تعرض مراراً للإغراق، وهو شكل من أشكال محاكاة الغرق والذي يعتبر تعذيباً على نطاق واسع، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ورداً على أسئلة من ثلاثة قضاة خلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا الشهر، بعث القائم بأعمال النائب العام بريان فليتشر، رسالة إلى المحكمة، يوم الجمعة الماضي، لإبلاغ القضاة أن أبو زبيدة يمكنه تقديم إعلان في القضية قيد النظر.



وكتب القائم بأعمال النائب العام في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز، أمس الأحد، ن الحكومة ستسمح لأبو زبيدة، بناءً على طلبه، بإرسال إعلان يمكن بعد ذلك إحالته إلى التحقيق البولندي، لكنه أضاف، أن أي معلومات يمكن أن تخضع للتنقيح إذا كانت «تضر بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة.