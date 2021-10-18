أجهزة الأمن المغربية تحبط تهريب شحنة كوكايين

أحبطت سلطات الأمن المغربي، الاثنين، عملية كبرى لتهريب طن و355 كجم من مخدر الكوكايين في عملية كبرى للسلطات الأمنية.

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقالت المديرية المغربية إن إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرها الأمن الوطني أسفرت عن الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد الموانئ البرازيلية ومتوجهة صوب مينائي أنفرس وبورت باري، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق ليتم العثور على الكوكايين ملفوف ومخبأ داخل أربعين حقيبة.

وبحسب المديرية تم إحالة القضية إلى الجهات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة المتورطة في محاولة تهريب شحنات الكوكايين وتحديد صلاتها وروابطها الإقليمية والدولية.

استمرار نشاط تجارة المخدرات بين المغرب وأوروبا

كانت الشرطة الإسبانية، أعلنت في يوليو الماضي ضبط طائرة بدون طيار، كانت تستخدم لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا.

ويبلغ طول الطائرة "الدرون" التي تم ضبطها 4.35 مترًا، كما اعتقل 4 أشخاص على علاقة بعملية التهريب.

وحسبما ذكر موقع "سبانيش نيوز توداي"، فإن عملية الإيقاع بالمهربين والطائرة، تمت في بلدة الماتشار الواقعة بملقا الإسبانية، بالتعاون مع السلطات الفرنسية.

وقالت الشرطة الإسبانية، إن طائرات "الدرون" المحتجزة متطورة تقنيا، وقادرة على الطيران لسبع ساعات متواصلة.

وتشير اعترافات المتورطين بالتهريب، إلى أنه بعد استلام المخدرات في إسبانيا، يتم نقلها إلى فرنسا، لتوزع ثانية لدول أوروبية أخرى من قبل آخرين.

وتمكنت فرنسا أيضًا من مصادرة 12 كيلوجراما من الحشيش، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أصول مغربية، لصلتهم بالعصابة التي ضبطت بدولة إسبانيا.

وأوردت تقارير أن استخدام طائرات "الدرون" لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا نشطت سنة 2019 بشكل كبير، حيث تستخدم ميزة الرؤية الليلية، وتحلق على علو منخفض كيلا ترصد من رادارات الأجهزة الأمنية في البلدين.

وأشار موقع "هسبريس" المغربي، إلى أن الطائرات المسيرة التي تستعمل في عمليات التهريب تحلّق قرب الطواحين الهوائية لتضليل الحرس المدني، ومن ثم تجنب الملاحقات الدورية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسبانية، بفضل مهارات القيادة الممتازة التي يتمتع بها من يقودها.