«مسار إجبارى» تعود للإمارات بحفل ضخم فى «إكسبو 2020»

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في الإمارات بعد غياب، وذلك على مسرح الألفية dubai millennium amphitheatre في دبي مساء الجمعة المقبل.

وتمثل مسار إجباري مصر في فعاليات الحدث العالمي "دبي إكسبو 2020 Dubai Expo"، عبر حفل غنائي ضخم.

وتروي مسار إجباري عطش جمهورها الإماراتي بإطلالة غنائية ساهرة تقدم فيها توليفة من أشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"صباحك" و"اقرا الخبر"، في حفل يعيد الفرقة المصرية إلى دبي بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الجماهيرية في الإمارات.

وعاشت مسار إجباري خلال موسم الصيف انتعاشة فنية من الحفلات الجماهيرية، قدمت خلالها ما يزيد على 9 حفلات غنائية في مصر، بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلين متتاليين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

ويعد إكسبو 2020 أول مهرجان ومعرض دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويحتضن الحدث العالمي أفضل حفلات الموسيقى والفنون والعروض الثقافية وفنون العمارة والتقنيات من أنحاء العالم طوال فترة إقامته المستمرة من مطلع أكتوبر وحتى 22 مارس.