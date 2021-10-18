الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السبكي» يكشف خدمات الرعاية الصحية للمواطنين خلال جائحة كورونا

دكتور احمد السبكي
دكتور احمد السبكي

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أنها نجحت في توفير الخدمات الطبية للمواطنين وبجودة عالمية أثناء جائحة كورونا.

وأوضح «السبكي» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم اتخاذ حزمة من الحلول التكنولوجية المبتكرة أثناء الجائحة، حيث قامت هيئة الرعاية الصحية بعمل مبادرات لتقديم الرعاية الصحية والخدمة الطبية عن بُعد للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، شملت إطلاق مبادرة توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بورسعيد مجانًا محل سكنهم، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، تحت شعار خليك في البيت كلما جنبك وكانت آخرها في عيد الفطر المبارك والتي شملت أيضًا محافظة الأقصر، وتفعيل خدمة الحجز للكشف في الوحدات والمراكز الصحية للمنتفعين ببورسعيد لمنع التكدس والازدحام، و إنشاء غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمريض من داخل منزله، من خلال كبار الأطباء والاستشاريين بهيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، و مبادرة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، و مبادرة ( وقاية ) بالتعاون مع شركة أومامي للتعليم الإلكتروني .. وهي لتوعية الجمهور العام والأطقم الطبية بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الإصابة أو عمل عزل منزلي، وذلك من خلال خمس حلقات فيديو مذاعة عبر صفحات الفيسبوك الخاصة بالتأميـن الصحـي الشامـل، وهيئـة الرعايـة الصحيـة ببورسعيـد، و مبادرة ماتشيلش هم بالتعاون مع تطبيق " شيزلونج " الإلكتروني أول عيادة نفسية أونلاين وذلك للمساعدة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطقم الطبية والمرضى الذين تأثروا سلبًا نتيجـة الإصابـة بفيـروس كورونـا المستجـد، وكذلك إطلاق تطبيق (البالطو) لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد في أهم التخصصات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد والأقصر، والذي تخطى تقديم 17 ألف استشارة طبية.

وأشار إلى أن العمل استمر لخدمة مرضى كورونا، جنبًا إلى جنب توفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات من خلال إنشاء خيم فرز طبية أمام مداخل المنشآت للفحص المبدئي للمترددين وتخصيص خطوط سير لهم داخل المستشفى، إضافة إلى تشديد إجراءات مكافحة العدوى بما يضمن الحفاظ على صحة مقدمي الخدمة الصحية والمواطنين وذويهم والمجتمع ككل، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت خالية من عدوى كورونا.

هيئة الرعاية الصحية جائحة كورونا التأمين الصحي الشامل

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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