الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين شمال سيناء تعلن تشغيل 8 محطات مواد بترولية

محطات البنزين
محطات البنزين

أعدت مديرية تموين شمال سيناء تقريرا عن الأرصدة الاحتياطية والسعات التخزينية للمواد البترولية لمستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الرقابة والتوزيع يكشف عن تشغيل 8 محطات مواد بترولية تستوعب تخزين 175000 لتر سولار و35 ألف طن بنزين 80 و20000 لتر بنزين 95 و35,000 لتر بنزين 92.

وأوضحت أنه يوجد محطة واحدة خاصة للغاز الطبيعي في العريش تصل سعتها التخزينية 45 طن غاز طبيعي، بالإضافه إلى أنه يوجد احتياطي استراتيجي من غاز البوتاجاز بواقع 5 طن في العريش يكفي الاحتياجات المحلية بتوفير اسطوانات البوتاجاز المنزلية من أمام المستودع بسعر 65 جنيها والتجارية بسعر 130 جنيها للأسطوانة الواحدة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أنه يتوفر لدى المديرية محطتي تعبئة رئيسيتين تستوعب تخزين 60 طن من غاز البوتاجاز فضلا عن أنه يوجد مستودعات تستبدل الاسطوانات الفارغة بتعبئتها من غاز البوتاجاز لتوفير الاحتياجات المحلية.

وزارة التموين العريش شمال سيناء غاز طبيعى بنزين حملات رقابية مصادرة الاحتياجات احتياطي استراتيجي اسطوانات محطات الوقود محطات وقود للغاز الطبيعي ومحطات الوقود

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«مصر بلا عشوائيات».. تفاصيل جهود الدولة لتوفير الحياة الآمنة لـ 22 مليون مواطن

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

اعرف.. موعد إجازة نصف العام 2022| موعد امتحانات الترم الثاني 2022

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها