تموين شمال سيناء تعلن تشغيل 8 محطات مواد بترولية

أعدت مديرية تموين شمال سيناء تقريرا عن الأرصدة الاحتياطية والسعات التخزينية للمواد البترولية لمستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الرقابة والتوزيع يكشف عن تشغيل 8 محطات مواد بترولية تستوعب تخزين 175000 لتر سولار و35 ألف طن بنزين 80 و20000 لتر بنزين 95 و35,000 لتر بنزين 92.

وأوضحت أنه يوجد محطة واحدة خاصة للغاز الطبيعي في العريش تصل سعتها التخزينية 45 طن غاز طبيعي، بالإضافه إلى أنه يوجد احتياطي استراتيجي من غاز البوتاجاز بواقع 5 طن في العريش يكفي الاحتياجات المحلية بتوفير اسطوانات البوتاجاز المنزلية من أمام المستودع بسعر 65 جنيها والتجارية بسعر 130 جنيها للأسطوانة الواحدة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أنه يتوفر لدى المديرية محطتي تعبئة رئيسيتين تستوعب تخزين 60 طن من غاز البوتاجاز فضلا عن أنه يوجد مستودعات تستبدل الاسطوانات الفارغة بتعبئتها من غاز البوتاجاز لتوفير الاحتياجات المحلية.