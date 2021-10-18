الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ناقد فنى: «فيلم ريش لو عرض فى السينما الناس هتخرج بعد 15 دقيقة»

فيلم ريش
فيلم ريش

قال سعد سلطان الناقد الفني، إن فيلم ريش رغم اشتراك 3 دول في إنتاجه إلا أنه فقير جدا فنيا وضعيف إخراجيا، متسائلا: “أين ذهبت الأموال التي دفعتها 3 دول لإنتاج الفيلم؟”.

وأضاف سلطان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 3 دول اشتركت في إنتاج الفيلم بالإضافة للمنتج المصري، وهم اليونان وبلجيكا وفرنسا، مردفا: "فين الفلوس اللي اتدفعت من 3 دول عشان يطلع فيلم فقير؟".

وأكد أن جميع الممثلين في الفيلم هواة حصلوا على تصريح الفيلم الواحد، لصنع فيلم مهين ومسيء، وغير مقبول على الإطلاق، موضحا أن كل ديكوراته متهالكة في إشارة لأن مصر متهالكة، ولا يوجد موسيقى تصويرية وكأن الحياة عدم، بالإضافة للنهاية مشهد الحرق.

وأردف: "كل الفيلم إشاراته سيئة، لا توجد أي إشارة إيجابية به، الفيلم فقير فنيا وضعيف إخراجيا، لا خيال ولا إبداع، فيلم يعكس صورة سلبية جدا عن مصر".

وتابع: "التمويل بدل ما بيروح منظمات المجتمع المدني، بقى بيروح إلى السينما وهي تصل أسرع للناس، ولو منعت فيلم يقولك بتحارب حرية التعبير"، لافتا إلى أن الفيلم لو نزل دور العرض الناس هتخرج من أول 15 دقيقة.

وأوضح سلطان، أن الفيلم يضع مهرجان "كان" في صدمة، قائلا: "الفيلم فقير جدا، فهل هذا مستوى الأفلام الذي يمنحه مهرجان كان جوائز؟".

وتابع: "طبيعي كان تكرمه لأنه إنتاج فرنسي"، مشيرا إلى أن الدول تمول أفلاما تخدم أهدافها.

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