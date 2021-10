الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي يعقد ورشة عمل خاصة بعمليات القسطرة

أعلنت هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، أنها ستعقد ورشة عمل خاصة بعمليات القسطرة التداخلية لأمراض وانسدادات الأوردة العميقة الخاصة بالأوعية الدموية يوم الخميس 21 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المثمر في المجال العلمي والتدريبي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمؤسسة المصرية الأفريقية لعلوم وجراحة الأوردة والأوعية الليمفوية.

وأشارت إلى أنه سيحضر ورشة العمل أطباء من مستشفى الشهيد غازي الحريري التخصصي بمدينة الطب ببغداد بالعراق، وسيتم مناقشة All about Ilio-caval reconstruction in complicated cases.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجي بتقنية القلب النابض "دون إيقاف القلب _ Off Pump Surgery"، بمجنع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضر المريض إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وهو يعاني من أعراض الذبحة الصدرية المتكررة، وأنه على الفور تم إجراء الكشف عليه وعمل الفحوصات الطبية اللازمة له، حيث تبين أنه يعاني من اختناق عضلي بالشريان الرئيسي الأيسر الأمامي للقلب والذي تسبب له في آلام الذبحة الصدرية المتكررة ولا يتحسن بالعلاج الدوائي.

وأضافت الهيئة، أنه تم تجهيز المريض وإجراء جراحة زراعة الشريان التاجي اللازمة لعلاجه باستخدام الشريان الثديي الأيسر عن طريق تقنية القلب النابض، لافتة إلى استقرار الحالة الصحية للمريض وإتمام العملية بنجاح على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات القلب والصدر بمجمع الإسماعيلية الطبي، حيث أنها تعد من العمليات الدقيقة والمتطورة وتحتاج إلى مهارة عالية.

وتابعت الهيئة، أنه ضم الفريق الطبي المعالج للمريض، أ.د. السيد أحمد فياض، استشاري جراحات القلب والصدر، بمشاركة أخصائيي جراحة القلب والصدر "د. أحمد خليفة، د. محمد عبدالفتاح، د. أحمد وردي، د. أحمد محمد علي"، وبمعاونة استشاري تخدير جراحات القلب والصدر بالمجمع أ.د. بيتر ظريف تادروس، وأخصائيي ماكينة القلب الاصطناعي "أ. حسناء حسن، أ. غادة وجيه، أ. نسمة عيد"، و تمريض عمليات القلب المفتوح أ. أميرة صالح.

واستكملت الهيئة، أنه على الرغم من تكلفة العملية بالقطاع الخاص أكثر من 150ألف جنيه، إلا أنه لم يتحمل المريض سوى قدر مساهمة فقط 300 جنيه، حيث أنه من منتفعي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، تلك المنظومة التي تخفف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وعلاجه بأقل تكلفة، وبأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.