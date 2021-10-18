الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

درة تتألق بإطلالة ساحرة في خامس أيام مهرجان الجونة

درة
درة

كعادتها أبهرت الفنانة التونسية درة الحاضرين، خلال إطلالتها بمهرجان الجونة في اليوم الخامس، حيث أطلت بفستان "بمبي".

وكانت الإطلالة تتكون من فستان طويل "بمبي" اللون، حيث شبه البعض بإطلالات السندريلا الراحلة سعاد حسني.

ونسقت مع الإطلالة الجذابة حقيبة يد فضية، بالإضافة إلى عدد من الإكسسوارات البسيطة التي ساهمت في إبراز الإطلالة المميزة للنجمة درة.

درة 

المشرحة.. فيلم تونسي جديد لدرة 

تستعد الفنانة درة للسفر إلى لبنان، خلال أيام، لتصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "المشرحة"، ويتناول المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الرعب أسرار الجثث التي يتم حفظها بالمشرحة والعالم الخفي للموتي.

من المقرر أن تستقر درة في لبنان لمدة شهر للانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد. 

و"المشرحة" تأليف وإخراج تامر نادي، ومكون من 7 حلقات، وسيتم تصوير أحداثه بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت. 

وتلعب درة ضمن أحداث العمل دور طبيبة في مصلحة الطب الشرعي وتتعرض للعديد من المواقف المختلفة خلال قيامها بعملها في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، وتجري الشركة المنتجة حاليًا ترشيح الأبطال لبدء التصوير خلال أيام. 

وعُرِض للفنانة درة مؤخرًا حكاية "غالية" من ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، و هو من تأليف أحمد حسني، وأحمد فرغلي، وإنتاج مها سليم، وشارك درة، في بطولته كل من؛ مراد مكرم، و فرح يوسف، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

ولعبت درة دور "غالية" وهى فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، وتأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة. 

كما شاركت درة في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" وهو بطولة هاني سلامة، وسوسن بدر، وغادة عادل، ودرة، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.

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