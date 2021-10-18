الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة بحوزتها 4850 طربة حشيش وأفيون بـ36 مليون جنيه

عصابة
عصابة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4850 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة تشكيل عصابي بالسويس وحرر محضر بالواقعة.

واستمرارًا لجهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) تخصص فى الإتجار بمخدرى (الحشيش – الأفيون) وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة عتاقة ، مسرحاً لتخزين وإخفاء المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس، وضُبط بحوزته (4850 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 8 كيلو جرام – 400 قرص مخدر لعقار الترامادول – طبنجة – 2 خزينة –عدد من الطلقات النارية – سيارة ـ أخرى – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، واستخدامه للسلاح النارى والذخائر لحماية نشاطه الإجرامى والسيارتين فى النقل والترويج بالمشاركة مع المتهمين الآخرين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (36) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مخدر الحشيش مخدر الأفيون تشكيلا عصابيا بالسويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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