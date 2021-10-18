وزير التنمية المحلية: تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير مركز الفرافرة

ضمن «حياة كريمة»..

أجواء احتفالية وتنظيم كرنفالى وسط إجراءات احترازية تعيشها محافظة الوادى الجديد التى تستضيف مهرجان التمور الأول لتسويق منتجات النخيل المصري بمشاركة ١٠١ عارض من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية وذلك فى إطار دعم تنمية موارد الدولة والتوعية بأهمية التمور الاقتصادية كمحصول استراتيجى متميز لخدمة المزارعين والصناعات المختلفة.

جاء تنظيم الملتقى المصري للتمور بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور على مصيلحى وزير التكوين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمشاركة ٤ محافظين لبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وكفر الشيخ وعدد ١٢ محافظة شاركت ضمن فعاليات المهرجان الدولي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شهد وفد الوزراء والمحافظين يرافقهم سفراء دولتا اندونيسيا والمملكة المغربية برفقة محافظ الوادى الجديد حفل افتتاح المهرجان التسويقي للتمور ، والذى بدء بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الواحات وقوافل التعمير والتنمية والزراعة ومشروعات البناء التي أرست دعائم الإستقرار فى عرين الصحراء الغربية لأكبر محافظات مصر مساحة وتوسعا فى زراعة أشجار النخيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس ضمن مبادرة ٢ مليون ونصف نخلة.

وقال محمد عبدالوهاب مستشار المحافظ لمشروعات الصوب والحرير، إن هناك علاقة وثيقة وصداقة قوية تجمع بين أبناء الواحة والشجرة الباسقة التى ارتبطت بالإنسان منذ بداية الخليقة ، فأحسن صورها القرآن وأشار إليها بالبنان فى 23 موضعا مختلفا ، لما لها من صفات بلغت حد التشبيه برسوخ الجبال وعلو السحاب ، فلا يتساقط ورقها صيفا أو شتاء ، لتعانق عناقيدها السماء وجريدها البطحاء فضلا عن شكلها الفريد وطلعها النضيد ، مشيرا إلى أمانتها فى حمل ثمارها الطيبة غضة المذاق والتى تقى العلل وتشفي من الأمراض وانها خلقت من طينة آدم ، فكانت رطبا جنيا لمريم العذراء.

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفقرات طلاب المدارس الشعرية والفنية فى مسابقة ملكة جمال التمور، موجهة بضرورة الاهتمام بإظهار مثل هذه المواهب والقدرات والأعمال الفنية في المناسبات القومية واحتفالات الرئيس ، لافتة إلى دراسة تعميم مشروعات إنتاج الحرير وصناعة السجاد اليدوي على نهج المحافظة الواعدة التي نجحت في إعادة تلك الصناعة إلى مكانتها الطبيعية.

أشار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى اهتمام رئيس الجمهورية بتوفير سبل تعزيز العمل على تطوير البنية التحتية والمرافق بالمحافظة صاحبة الريادة في إنتاج البلح والتمور الأكثر طلبا فى الأسواق العالمية، مضيفاً أن ما يحدث من مشروعات خلال الـ ٤ سنوات الأخيرة نتاج جهد كبير وخطة مدروسة أبرزها مبادرات الحرير والنخيل والغاز الطبيعي والجذب السكانى وتوفير فرص عمل للشباب انتهاء إلى حياة كريمة بتكلفة تتخطى ٣ مليار جنيه بمركز الفرافرة.

أعرب السيد القصير وزير الزراعة عن سعادته بالمنتجات المعروضة من أصناف التمور والمشغولات الحرفية والمنتجات المشتقة من أشجار النخيل كالأعلاف ومستحضرات التجميل وغيرها من المشروبات التى تعالج الأمراض ، مؤكدا أن المحافظة تمتلك من المقومات الطبيعية ما يمكنها من متابعة مسيرة التنمية والتطوير والاستثمار الزراعي.



جدير بالذكر أن الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد انطلق يوم السبت الماضي ولمدة 3 أيام ، بمشاركة نحو 100 عارض ما بين منتجي ومصنعي ومصدري التمور وممثلي سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور بالاضافة الى ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية بالاضافة الى ممثلي قطاعات الاسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي فضلا عن موردي خدمات مصانع التمور.



كما يشهد الملتقى مشاركة بعض العارضين من دولة السودان، منوها بأن الملتقى يأتي بتمويل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الوادي الجديد، في ظل العمل على توسع وتنمية هذا القطاع في المحافظة ، بالإضافة إلى مسابقة اختيار الأفضل في 8 فئات، تتمثل في أفضل مزرعة، وأفضل مصنع، وأفضل صنف تمور "مجدول وصعيدي"، وأفضل شخصية مؤثرة في القطاع بمحافظة الوادي الجديد، وأفضل لوحة فنية، وأفضل منتج من النواتج الثانوية للتمور، وملكة جمال التمور.



وكان قد تقدم للمسابقة نحو 90 متسابق من مختلف المحافظات، على أن يفوز بالمسابقة نحو 20 فائز، منوها بأن الملتقى يشهد أيضا إقامة 6 ورش عمل وندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية.