الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل أحد الملاهى بالغربية

جثة طفل
جثة طفل

لقى طفل يبلغ من العمر 11 عاما، مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي، خلال اللهو بأحد ملاهى منطقة أبو شاهين بدائرة قسم أول المحلة الكبرى بالغربية، حيث لامس جسده الصغير سلك كهرباء عاري، ما أسفر عن إصابته ومصرعه في الحال صعقا بالكهرباء.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل أثناء لعبه بالمراجيح بمنطقة أبو شاهين التابعة لدائرة القسم، وانتقل على الفور الرائد محمد علاء عمار رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى إلى محل البلاغ وتم ضبط صاحب الملاهي الشعبية.

بسؤال شهود الواقعة حول ظروفها وكذلك سؤال أهلية الطفل وبسؤال شهود العيان تبين أن الطفل خلال لهوه بالمراجيح ،أصيب بصعق كهربائي، نتيجة ملامسته لسلك كهرباء عاري، ما أسفر عن وفاته وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وندب مفتش الصحة لمعاينتها الذي أكد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الصعق بالكهرباء ما أدى إلى نزيف داخلي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفنها وتولت التحقيق مع صاحب  الملاهي الشعبية التي وقع بها الحادث.

طفل صعق كهربائي الملاهي الشعبية المحلة الكبري محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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