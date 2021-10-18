الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إساءته لمصر.. مطالب بسحب تكريم وزارة الثقافة لفيلم ريش

فيلم ريش
فيلم ريش

طالب مثقفون ونقاد وزارة الثقافة بشكل عاجل، بسحب التكريم المُقدّم لصناع فيلم ريش، الذي يسىء لمصر ويصدّر صورة غير حقيقية عن الوطن، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، من عرض فيلم "ريش" الذى يسىء بشكل كبير لمصر، ويظهر صورة غير حقيقية عن المجتمع المصرى.

وأثار الفيلم موجة من الغضب الشديد لدى الفنانين وكل من شاهد الفيلم، واعتبروه خارجًا عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفيًا بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها كأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

فيلم «ريش» شارك في بطولته دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، أبوسفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو وإخراج عمر الزهيري.

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